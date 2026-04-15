Cristiano Jr., filho de Cristiano Ronaldo, foi a estrela do jogo do Al Nassr Sub-16 ao marcar um hat-trick com direito a um golaço de livre pelo meio.

O jovem de 15 anos, que já é internacional pelas seleções jovens da seleção portuguesa, continua a brilhar com a camisola do clube saudita, o mesmo onde joga Cristiano Ronaldo.

Cristianinho tem sido recentemente apontado a uma possível mudança para o Real Madrid, tendo estado recentemente a treinar também nos sub-16, clube onde o pai fez grande parte da carreira.