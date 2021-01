De Cristiano Ronaldo a Neymar, de João Félix a Bruno Fernandes, de Mbappé a Dybala, os jogadores de futebol fizeram questão de mostrar nas redes sociais como fizeram a passagem de ano.

Ora em ano de pandemia, as estrelas de futebol optaram quase todas por entrar em 2021 em casa, com a família: algumas com a família mais alargada, outras só mesmo com a família proxima.

