Patrice Evra disse, em conversa com a conta 433, nas redes sociais, que o melhor jogador com quem jogou não foi Cristiano Ronaldo: o melhor de todos, garantiu, foi Ryan Giggs.

«As pessoas perguntam-me sempre qual foi o melhor com quem joguei depois de assinar pelo Manchester United e esperam que eu responda Wayne Rooney ou Cristiano Ronaldo. Mas eu respondo sempre: Ryan Giggs. Às vezes passava a bola para sítios que ninguém conseguia ver. E depois há a herança que deixou. Eu lembro-me que ele mesmo nos treinos, quando estava a perder um jogo, ficava louco. Às vezes ganhar nos treinos parecia mais importante do que ganhar nos próprios jogos», começou por responder o antigo lateral.

«Aprendi muito com este tipo. Jogávamos os dois no lado esquerdo e discutíamos muito no campo. Eu gostava de fazer aqueles lançamentos realmente maldosos, em que a bola bate à tua frente e foge, por isso tens de reagir rapidamente. Então ele gritava: 'Patrice, joga no pé'. E eu gritava: 'Ryan, um jogador como tu tem de saber lidar com estas bolas': Mas no final do jogo abraçávamo-nos e dizíamos: 'Desculpa, mano, foi um jogo intenso'.»

Patrice Evra diz que até depois de terminar a carreira, Ryan Giggs sempre foi muito correto.

«Ele escreveu o livro dele e disse que jogou até tão tarde por ter um jogador como eu atrás dele, o que foi um elogio enorme. Aprendi a passar a bola no meio das pernas dos adversários com ele, porque quando se vira um defesa abre sempre as pernas, e muitos outros detalhes. Respeito-o muito como homem, pela sua determinação e fome em ganhar títulos.»