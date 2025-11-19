Cristiano Ronaldo marcou presença no jantar de terça-feira na Casa Branca, realizado durante a receção de Donald Trump ao príncipe saudita Mohammad bin Salman, e registou o momento com uma selfie. O internacional português, fez questão de assinalar a presença numa ocasião marcada pela concentração de figuras de relevo mundial.

Na fotografia partilhada surgem ao lado de Ronaldo nomes como Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, a companheira Georgina Rodríguez e Gianni Infantino, presidente da FIFA. A imagem mostra algumas das figuras presentes no jantar, que juntou personalidades do mundo do desporto e dos negócios internacionais.