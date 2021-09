Cristiano Ronaldo teve um regresso feliz a Old Trafford: o internacional português foi titular na frente de ataque do Manchester United e marcou o primeiro golo do jogo frente ao Newcastle, celebrando da melhor forma o retorno a uma casa onde foi feliz.

Ora a mãe, Dolores Aveiro, viajou este sábado para Manchester para acompanhar o jogo nas bancadas de Old Trafford e, após ver ao vivo o filho assinalar o regresso com um golo, não conseguiu aguentar a emoção: Dona Dolores rebentou num pranto, com as mãos na cara, num sinal claro de emoção, de uma mãe que sofre pelo sucesso do filho.