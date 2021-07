A gozar os últimos dias de férias, em Palma de Maiorca, Cristiano Ronaldo partilhou mais uma fotografia ao lado de Georgina Rodríguez, nesta quinta-feira.

«A minha bela rainha», escreveu o jogador português na rede social Instagram.

Na companhia da namorada, dos filhos e de alguns amigos, Cristiano Ronaldo goza os últimos dias de férias depois da longa temporada, concluída com a participação no Euro 2020. O internacional português é esperado pela Juventus no início da próxima semana.