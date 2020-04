Cristiano Ronaldo arrendou uma casa no concelho de Machico, na urbanização do Caniçal, para estar sozinho com a namorada Georgina Rodriguez e os filhos, deixando o resto da família na luxuosa casa que construiu no Funchal. A mudança de capitão da Seleção Nacional para a nova habitação, refira-se, já aconteceu há cerca de quinze dias.

A morada arrendada na zona leste do Funchal parece modesta para o nível de Cristiano Ronaldo, sobretudo por ter quartos relativamente pequenos, mas a verdade é que tem piscina, ginásio, vista de mar, acesso direto à praia e, sobretudo, uma enorme privacidade, já que não se vê nada à volta a não ser o mar e parece que ninguém tem vistas lá para dentro.

Trata-se de uma casa com seis quartos, oito casas de banho e mais de três mil metros quadrados de construção. É arrendada a 295 euros por dia, o que significa que custará pouco mais de dois mil euros por semana. Veja a galeria associada a este artigo para conferir como é a moradia que Ronaldo escolheu na Madeira para sair de casa.