Cristiano Ronaldo acusou positivo à covid-19, depois de um teste feito durante o estágio da Seleção Nacional. O capitão da Seleção Nacional, segundo informou a Federação, está assintomático e em isolamento, mantendo-se contudo na Cidade do Futebol, onde está sozinho num quarto.

Ronaldo aproveitou o tempo para ver o treino da Seleção Nacional desta terça-feira, a última sessão de trabalho antes do jogo com a Suécia: do seu quarto, no hotel recém inaugurado na Cidade do Futebol, com vista privilegiada para o relvado, o capitão da Seleção Nacional acompanhou o trabalho dos colegas.

Segundo foi possível saber, Ronaldo vai continuar isolado na Cidade do Futebol à espera do resultado de um terceiro teste. Segundo avançou Rui Pedro Braz, comentador de desporto da TVI24, esse terceiro exame já foi realizado, durante a tarde desta terça-feira. Certo é que o jogador já foi dispensado da Seleção e não jogará esta quarta-feira frente à Suécia.