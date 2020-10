Zlatan Ibrahimovic fez anos no passado dia 10 de outubro e resolveu presentear-se, como é habitual todos os anos, com um brinquedo especial. Desta vez comprou um Porsche 911 Targa, um carro avaliado em cerca de meio milhão de euros.

Ainda assim, e porque estes são tempos de pandemia, é bom notar que o avançado sueco resolveu poupar este ano: é que no ano passado, por exemplo, tinha comprado um Ferrari Monza SP2 que custa qualquer coisa como dois milhões de euros.

Bem vistas as coisas, portanto, Ibrahimovic já começa a ter uma respeitável garagem lá em casa. É que, além do Porsche 911 Targa e do Ferrari Monza SP2, o jogador sueco já tinha um Ferrari LaFerrari e um Ferrari Enzo (sim, é claramente fã da marca italiana), mais um Lamborghini Gallardo, um Audi R6 Avant e um Audi S8.

Ora perante isto, resolvemos ir mais longe e comparar a garagem de Ibrahimovic com aquela que têm os dois jogadores que claramente mais gastam em carros: Cristiano Ronaldo e Benzema.

Ronaldo tem em casa carros como um Bugatti Chiron, um Lamborghini Aventador, um Ferrari F12, um McLarenn Senna, um Rolls-Royce Cullinan e um Bugatti Veyron.

Já Benzema é dono e legítimo proprietário de um Bugatti Veyron, de um Bugatti Chiron, de um Ferrari 458 Spider, de um Lamborghini Aventador, de um Mercedes McLaren, de um Mercedes AMG, de um Rolls-Royce Wraith, de um McLaren Spider, de um Lamborghini Huracán, de um Porsche 911 e de um Citroen ZN (não façam perguntas, por favor).