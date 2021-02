Rio Ferdinand, antigo capitão do Manchester United, deu os parabéns a Cristiano Ronaldo, de quem foi colega no clube inglês, através ds redes sociais, mas com muito estilo.

O antigo central inglês foi buscar um vídeo antigo, em que um jornalista lhe pergunta a ele, a Ronaldo e ao brasileiro Anderson quem foi o melhor jogador de todos os tempos. Rio Ferdinand e Anderson respondem «Maradona», mas Ronaldo responde «eu».

Rio Ferdinand conclui então com uma frase apenas: «Ele já sabia. Feliz aniversário, mano Cristiano Ronaldo».