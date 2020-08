Enquanto Cristiano Ronaldo já regressou ao trabalho, no início da pré-temporada da Juventus, a namorada Georgina Rodriguez aproveitou para viajar até Palma de Maiorca. A espanhola mostrou-se nas redes sociais, à entrada do que parece ser um castelo, para um evento social à noite na ilha do Mediterrâneo.

Ora Georgina Rodriguez aparece vestida a rigor e não deixou ninguém indiferente com o sensual fato que escolheu. Nem sequer Katia Aveiro, a irmã de Cristiano Ronaldo, resistiu a deixar um comentário. «Liiiindaaa», escreveu a madeirense, juntamente com o emoji de um coração. O comentário de Katia Aveiro recolheu mais de 300 gostos.