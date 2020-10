Georgina Rodriguez partilhou uma fotografia da famíllia à mesa na casa de Turim, ainda com toda a gente presente, antes de Cristiano Ronaldo viajar para Lisboa para se juntar à Seleção Nacional. Na fotografia aparecem os seis membros do clã Ronaldo, com o pai de um lado, Georgina à cabeceira, a pequena Alana Martina ao colo da mãe, Eva numa cadeirinha de bebé e Mateo e Cristiano Ronaldo Júnior sentados cada um na sua cadeira de adulto.

A fotografia mostra uma grande harmonia familiar e Georgina Rodriguez até escreveu: «O melhor presente que a vida me deu. Feliz semana». Há no entanto um pormenor que salta à vista nesta fotografia. É que de entre todo o luxo que existe na casa de Cristiano Ronaldo, destaca-se uma cadeirinha de criança modesta: trata-se provavelmente do exemplar mais vendido em todo o mundo, que custa 16 euros numa grande superfície comercial.

Mas é prática e muito cómoda, e a isso provavelmente nem Cristiano Ronaldo resiste.