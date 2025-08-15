O Al Nassr ficou a conhecer, esta sexta-feira, os adversários da fase de grupos da Liga dos Campeões 2 da Ásia. Ora, o diretor-geral do FC Goa, adversário dos sauditas, ficou em êxtase com a receção ao clube do português Cristiano Ronaldo.

«Este é realmente um momento único para o FC Goa. Receber o Al Nassr e Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, o maior jogo da história do futebol indiano», disse Ravi Puskur em declarações à AP.

«Para o futebol indiano, isto é histórico. Estamos aqui por mérito, e uma partida como esta dá-nos a oportunidade de mostrar que podemos competir no cenário continental, tornando-nos parte das maiores narrativas do desporto», acrescentou.

O clube de CR7, Jorge Jesus e João Félix vai encontrar também o Al Zawraa (Iraque) e FC Istiklol (Tajiquistão).