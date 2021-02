Cristiano Ronaldo cumpre esta sexta-feira 36 anos, o que tem servido para um pouco por todo o país se celebrar o aniversário daquele que é para muitos o melhor jogador de futebol de todos os tempos. A Federação Portuguesa de Futebol também o fez com uma coleção de imagens antigas do astro, juntamente com uma entrevista em que Ronaldo recordou a infância, a juventude e aquele que ainda hoje considera ter sido o momento mais difícil que teve na vida.