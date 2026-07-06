Cristiano Ronaldo surgiu bem disposto na conferência de imprensa anterior ao jogo com a Espanha, e embora nao tenha deixado de enviar alguns ataques aos críticos, o capitão da Seleção Nacional teve também momentos de humor.

Um deles aconteceu ao responder a uma pergunta de uma jornalista argentina, aproveitando para contar uma história com uma assistente de bordo também argentina.

«O que fica são as pessoas. As pessoas que te querem, as pessoas a quem, de certa forma, podes proporcionar um momento diferente nas suas vidas. Muitas vezes partilho hotéis, elevadores, aviões com as pessoas que trabalham nesse sítios, com o pessoal da limpeza, com os latinos, e isso fica-me na memória: para mim, são memórias espetaculares», começou por dizer.

Por exemplo, ontem, no voo, uma das assistentes de bordo era argentina. E eu sabia. Sabes como sabia que era argentina? Pela forma como olhou para mim.

Então meti-me com ela e disse: «Tenho a certeza de que és argentina.» E ela: «Como é que sabes?» E eu: «Pela forma como olhaste para mim. Olhaste para mim e desviaste o olhar muito depressa. Isso significa que não gostas do Cristiano.»

Disse-lhe isto, mas a brincar, claro. A minha mulher é argentina. Obviamente que também tenho de ter um carinho especial pelos argentinos, ela é de Buenos Aires. Por isso está tudo bem, não há problema nenhum.»

Sobre a pergunta como está a viver o último Mundial da carreira, Cristiano Ronaldo respondeu como já tinha feito antes.

«É aproveitar ao máximo, já que é o último Mundial, que vai mesmo ser o meu último Mundial. Aproveitar dia a dia. Espero, espero mesmo, que o meu último jogo não seja amanhã.»