Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes têm um projeto para, em conjunto, financiarem três unidades de cuidados intensivos para doentes com covid-19, nos hospitais Santa Maria, em Lisboa, e Santo António, no Porto.

O capitão da Seleção Nacional e o superagente já entraram em contacto com os hospitais, tendo-se protificado a pagar todo o equipamento de duas alas de cuidados intensivos no Santa Maria, cada uma com dez camas e dez ventiladores, e uma ala no Hospital Santo António, com quinze camas, quinze ventiladores e todo o material médico necessário.

A informação já foi confirmada, entretanto, pelo presidente do Conselho de Administração do Santa Maria e pelo próprio Hospital Santo António, os quais agradeceram a generosidade de Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo.

«Fomos contactados pelo empresário Jorge Mendes, que se prontificou com Cristiano Ronaldo a financiar duas unidades de cuidados intensivos para doentes críticos de Covid. São ventiladores, monitores, bombas infusoras, camas... todo o equipamento que constitui uma unidade de cuidados intensivos apetrechada para prestar cuidados a um doente Covid», disse à CMTV Daniel Ferro, presidente da administração do Hospital de Santa Maria.

Estas doações de Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes significam um investimento superior a um milhão de euros.

Recorde-se que Jorge Mendes, mas neste caso a título particular, já tinha oferecido mil câmaras expansoras e 200 mil batas de proteção ao Hospital São João, também no Porto. Para além disso, tem encomendados oito ventiladores que serão distribuídos por vários hospitais.