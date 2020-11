Depois do ‘bis’ no regresso aos relvados, após recuperar da infeção pelo novo coronavírus, Cristiano Ronaldo ficou em branco, esta quarta-feira, em noite de Liga dos Campeões. No final do encontro, o antigo jogador da Juventus, Pasquale Bruno, criticou o português.

«É um ignorante. Leva dois anos em Itália e ainda não aprendeu a falar o nosso idioma. Utiliza o espanhol para se expressar. Não respeita os seus companheiros nem os italianos», disse o antigo defesa no programa Tiki Taka.

Ronaldo foi titular na vitória da Juventus no terreno do Ferèncvaros, por 4-1, e completou os noventa minutos.