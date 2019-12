Cristiano Ronaldo está numa fase em que se se preocupa muito em trabalhar a mente e por isso revelou, no Dubai, onde se encontra para receber o prémio de melhor jogador do mundo nos Globe Soccer Awards, que faz meditação.

«É um modo de vida. Há tempo para tudo: para trabalhar, para descansar, para estar com os filhos, para ir jantar fora. Um dia tem 24 horas. Mesmo nas férias, porque não tirar três horas para tratares de ti? Eu preocupo-me muito com a mente», revelou.

«Os músculos do corpo toda a gente trabalha, mas a mente é muito descurada. Eu preocupo-me muito em trabalhar a mente com quatro ou cinco coisas que me podem ajudar. São técnicas para encarares o stress do dia a dia e a pressão dos jogos.»