A Juventus começou a Série A italiana a empatar em Udine, frente à Udinese, por 2-2, no dia em que Cristiano Ronaldo foi notícia do início ao fim do jogo. O internacional português começou no banco, sendo lançado em campo apenas a meia hora do fim.

De imediato houve muita especulação, muitas notícias de que Ronaldo estava de saída, mas Pavel Nedved garantiu que era tudo falso e que o português não sairá de todo da formação de Turim. Ficou no banco, sim, mas apenas porque ainda não está nas melhores condições físicas.

Certo é que entrou, viu do relvado a Udinese chegar ao empate e nos descontos fez o golo que daria a vitória à Juventus. De imediato se tornou a figura da partida e o herói do fim de semana, mas o golo acabou por ser anulado pelo VAR. Ronaldo não conseguiu mais do que sorrir...

O ataque da Juventus ficou entregue, de início, a Dybala e Morata, sendo que o argentino acabou por brilhar. Fez o primeiro golo logo aos três minutos e assistiu Cuadrado aos 23 minutos para o segundo, num grande passe que rasgou o campo todo e lançou o companheiro para o golo.

A primeira parte foi praticamente toda da formação de Massimiliano Allegri, que ainda atirou ao poste por Morata, tal como fez logo no início da segunda parte, quando, num remate de Bentancur.

A partir daí, porém, a Udinese foi melhor. Pereyra reduziu aos 51 minutos e a formação da casa começou a acreditar cada vez mais. Aos 60 minutos, com meia hora para jogar, Allegri lançou Ronaldo e Chiesa, e o português ficou perto do golo num cabeceamento pouco depois.

A Udinese respondeu com um golo que foi anulado pelo VAR, por fora de jogo, antes de uma asneira de todo o tamanho de Szczesny permitir a Deulofeu empatar o jogo aos 83 minutos. A história podia ainda ser pior para a Juventus, já que logo a seguir Jajalo falhou uma grande oportunidade para fazer o 3-2 par aa Udinese.

Até que surgiram os descontos e o momento Cristiano Ronaldo: o português fez um grande golo de cabeça, a Juventus festejou loucamente, mas o VAR descobriu um fora de jogo milimétrico e o golo foi anulado. A formação de Turim entrou assim no campeonato a perder dois pontos.