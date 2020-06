Cristiano Ronaldo fez esta sexta-feira uma publicação no Instagram a declarar-se à Juventus, no dia em que o futebol italiano regressa, precisamente com um jogo entre Juventus e Milan, da Taça de Itália, agendado para as 20 horas portuguesas. «Onde quer quer estejas, estaremos sempre juntos», escreveu Ronaldo, ao lado de uma foto dele próprio com a camisola da Juventus a festejar um golo. «Até ao fim, força Juventus.»

Ora a publicação teve mais de 1,2 milhões de gostos e mais de quinze mil comentários. Os adeptos, claro, adoraram a publicação. «Completamente. Estamos melhores juntos. Obrigado pela positividade», escreveu um adepto. «Siiiii. Vamos, Cristiano, estamos na tuas mãos», acrescentou outro fã. «Grande, meu comandante. És o melhor do mundo», publicou ainda outro adepto. «Se fizeres menos de três golos hoje, eu nem celebro.»