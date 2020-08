Cristiano Ronaldo está a passar férias com a namorada Georgina Rodriguez e com os filhos a bordo do iate que adquiriu há pouco tempo, aproveitando o tempo para relaxar e namorar: tanto ele como a espanhola têm partilhado várias fotografias deles dois sozinhos, em momentos mais dedicados ao outros, aproveitando as férias como devem ser aproveitadas.

Ora o internacional português mostra-se mais apaixonado do que nunca e aproveitou uma das últimas fotografias para se declarar a Georgina Rodriguez. «Estou feliz por poder partilhar estes momentos contigo», escreveu o capitão da Seleção Nacional, numa fotografia em que surge com a namorada ao colo e os dois abraçados.