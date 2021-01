Cristiano Ronaldo está outra vez a correr mundo pela capacidade de salto. Neste domingo à noite, na receção ao Sassuolo, o internacional português chegou com a cabeça mais alto do que o guarda-redes adversário chegou com as mãos. Segundo que há um detalhe importante: o guarda-redes é dois centímetros mais alto do que Ronaldo.

A fotografia está a correr mundo e é esta:

Another day in the life of Cristiano Ronaldo 🛫 pic.twitter.com/mmbLEl4vcg — B/R Football (@brfootball) January 10, 2021

Ora o Globoesporte, do Brasil, esteve a fazer contas e chegou à conclusão que Cristiano Ronaldo atingiu os 2,57 metros. O que significa que o português subiu literalmente ao segundo andar: os pisos de uma casa têm por norma 2,50 metros.

Para atingir esta altura, o capitão da Seleção Nacional teve uma impulsão de 66 centímetros. O que é fantástico, mas está longe do recorde pessoal: segundo um estudo de 2012, Ronaldo consegue saltar 78 centímetros acima do solo, o que é sete centímetros a mais do que a média dos jogadores da NBA. Impressionante, não é?

Curiosamente o salto de ontem de Cristiano Ronaldo até subiu mais alto do que um outro salto que impressionou o mundo na temporada passada, frente à Sampdoria: nessa altura subiu menos um centímetro, até aos 2,56 metros.

Mas como falar de Cristiano Ronaldo é falar do impossível, vale a pena recordar o golo de bicicleta com a camisola do Real Madrid, contra a Juventus. Nessa altura, o português rematou a bola a uma altura de 2,10 metros.