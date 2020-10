A presença de Cristiano Ronaldo no reencontro com Leo Messi está em dúvida, depois de o português ter testado positivo à covid-19. A Juventus defronta o Barcelona no dia 28 de outubro mas, segundo o protocolo da UEFA, Ronaldo tem de apresentar um teste negativo, no mínimo, sete dias antes do encontro, ou seja, até dia 21.

«Reconhece-se agora que os futebolistas que se recuperaram da Covid-19 ainda podem estar em risco de testar positivo para PCR, apesar de não terem risco de infeção ou sintomas de vírus. (…). Os agentes que estejam na posse de confirmação verificável de que recuperaram do vírus são convidados a submeter essa informação. Isto deve ser feito pelo menos uma semana antes do próximo jogo da UEFA», pode ler-se no regulamento do organismo que lidera o futebol europeu.

Antes do duelo com o Barcelona, a Juventus joga com Crotone, Dínamo de Kiev e Hellas Verona. A 8 de dezembro, italianos e catalães voltam a defrontar-se.