Nicky Butt, lenda do Manchester United, partilhou balneário com grandes estrelas do futebol mundial, como foi o caso de Gary e Phil Neville , Paul Scholes , Ryan Giggs, David Beckham, entre outros. Em 2004, no último ano em Old Trafford, o médio jogou com Cristiano Ronaldo, na época em que o português chegou do Sporting.

Em entrevista ao talkSPORT, Nicky Butt falou sobre a evolução do craque português, revelando que no início ele tinha «muitas falhas».

"Melhor jogador que eu já vi? Não era quando eu lá estava porque ele tinha muitas falhas pequenas com as quais tinha que lidar. Driblava e mergulhava muito. Lembro-me dele ser maltratado no treino, pelos mais experientes, sempre que mergulhava nos treinos. “Levanta-te. Não fazes isso. Tu sabes. Nunca se mergulha neste clube de futebol”», começou por dizer.

«Eu sabia que ele teria talento para chegar lá, mas ter talento é diferente de realmente fazer isso. Na minha opinião, tens de ser um ser humano de primeira para seres um jogador de primeira», acrescentou.

Mas só três anos mais tarde, altura em que Butt representava o Newcastle e Cristiano ainda era red devil, é que o internacional inglês percebeu o jogador que CR7 se tinha tornado.

«Eu estava em Newcastle. Assisti ao jogo com o Fulham. Foi um jogo complicado e ele agarrou a partida pelo pescoço e driblou cerca de oito jogadores. Tu pensas: “Uau, ele foi para um nível seguinte”. Foi quando pensei que ele era um dos melhores do mundo», concluiu.