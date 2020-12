Cristiano Ronaldo votou como capitão da Seleção Nacional, tendo cinco pontos a Robert Lewandowski, três a Lionel Messi e um ponto a Kylian Mbappé.

O português não recebeu, no entanto, a mesma consideração dos outros dois finalistas ao prémio de melhor jogador do The Best, sendo que nem Lewandowski, nem Messi votaram no português.

Robert Lewandowski, como capitão da Polónia, deu cinco pontos a Thiago Âlcantara, três pontos a Neymar e um ponto a De Bruyne. Já Messi, como capitão da Argentina, deu cinco pontos a Neymar, três pontos a Mbappé e um ponto a Lewandowski.

Refira-se, a título de curiosidade, que Mateus, avançado do Penafiel e capitão de Angola, não votou em Ronaldo, tendo preferido Lewandowski, Mbappé e Sadio Mané.

Já Marco Soares, jogador do Arouca e capitão de Cabo Verde, elegeu Ronaldo para receber cinco pontos, colocando Lewandowski e Mané em segundo e terceiro.

Bryan Ruiz e Falcao, jogadores que passaram por Sporting e FC Porto, respetivamente, também não deram nenhum ponto a Ronaldo, tal como aconteceu com Gareth Bale e Sergio Ramos, duramente muitos anos colegas de Cristiano no Real Madrid. Já Chiellini, capitão de Itália e jogador da Juventus, deu cinco pontos ao português.

Lista de capitães que deram cinco pontos a Ronaldo:

Woodrow West, capitão do Belize

Marcelo Moreno, capitão da Bolívia

Petar Zanev, capitão da Bulgária

Marco Soares, capitão de Cabo Verde

Visal Soeuy, capitão do Cambodja

Enner Lastra, capitão do Equador

Hallur Hansson, capitão das Ilhas Faroé

Yang Huang, capitão de Hong Kong

Giorgio Chiellini, capitão de Itália

Andritany Ardiyasha, capitão da Indonésia

Ensan Safi, capitão do Irão

Alaa Al- Garrhwi, capitão do Iraque

Ahmed Trbi, capitão da Líbia

Nicholas Torrão, capitão de Macau

Kyaw Htet, capitão de Myanmar

Juan Barrera, capitão da Nicarágua

Michael Foster, capitão da Papua Nova Guiné

Sidney Rivera, capitão de Porto Rico

Sousa Pontes, capitão de São Tomé e Príncipe

Yeami Dunia, capitão da Serra Leoa

Peter Mabok, capitão do Sudão do Sul

Sione Ongo, capitão do Tonga

Billy Forbes, capitão das Ilhas Turks and Caiacos

Ali Alhoasi, capitão dos Emirados Árabes Unidos

Brian Kaltak, capitão de Vanuatu