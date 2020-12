Há vários portugueses a votar para o The Best, a maior parte dos quais como selecionadores de outros países. Mas também há um capitão, no caso de Macau, e um jornalista, que representa a imprensa portuguesa.

Ora todos estes portugueses deram a pontuação máxima a Cristiano Ronaldo, à exceção de dois: Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, e Vítor Serpa, que vota na qualidade de jornalista português.

Paulo Bento deu apenas um ponto a Ronaldo, escolhendo Lewandowski para receber cinco pontos e Sadio Mané para receber três pontos, enquanto Vítor Serpa deu dois pontos a Ronaldo: deu cinco pontos também a Lewandowski e deu um ponto a Sergio Ramos.

VOTAÇÕES DOS PORTUGUESES NO THE BEST:

Niki Torrão, capitão de Macau

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Lewandowski

1 ponto para Messi

Pedro Gonçalves, selecionador de Angola

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Lewandowski

1 ponto para Sadio Mané

Hélio Sousa, selecionador de Bahrein

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Lewandowski

1 ponto para Thiago Alcântara

António Oliveira, selecionador dos Camarões

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Mbappé

1 ponto para Messi

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul

5 pontos para Lewandowski

3 pontos para Sadio Mané

1 ponto para Ronaldo

Lázaro Oliveira, selecionador de Macau

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Lewandowski

1 ponto para Van Dijk

Luís Gonçalves, selecionador de Moçambique

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Salah

1 ponto para Lionel Messi

Fernando Santos, selecionador de Portugal

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Lewandowski

1 ponto para Neymar

José Peseiro, selecionador da Venezuela

5 pontos para Ronaldo

3 pontos para Neymar

1 ponto para Sadio Mané

Vítor Serpa, jornalista de Portugal

5 pontos para Lewandowski

3 pontos para Ronaldo

1 ponto para Sergio Ramos