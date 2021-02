No dia em cumpre 36 anos, a Dugout, parceira do Maisfutebol, fez uma compilação de sete grandes momentos de Cristiano Ronaldo no Allianz Stadium, casa da Juventus, como que para mostrar que velhos são os trapos. Do primeiro golo no recinto, aos dois golos na fantástica reviravolta frente ao At. Madrid em jogo da Champions, passando, claro, pelo salto monstruoso no dérbi com o Torino.