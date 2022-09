Ao fim de oito jogos, Cristiano Ronaldo finalmente marcou o seu primeiro golo nesta temporada, frente aos moldavos do Sheriff.

Porém, antes do começo da partida, o internacional português já estava a adivinhar que iria ter sucesso. Durante o aquecimento com os colegas, na última quinta-feira, o avançado de 37 anos introduziu a bola na baliza com um incrível golo de calcanhar. Pena que não contou. Mas o momento é tão insólito que, dias depois do jogo, o vídeo se tornou viral entre os adeptos do Manchester United e não só. A prova de que quem sabe nunca esquece.