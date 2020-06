Itália viveu esta quarta-feira a primeira decisão da temporada: a final da Taça, que o Nápoles venceu, ao bater a Juventus no desempate da marca de grandes penalidades. O mais surreal, porém, aconteceu após o final do jogo, quando os jogadores se deslocaram ao habitual palanque para receber as medalhas e levantar a taça.

A Juventus, na qualidade de derrotada, foi a primeira a subir ao palco, onde encontrou as medalhas penduradas e ninguém à volta delas. Os jogadores chegavam, pegavam numa medalha e saíam, como se um buffet de medalhas self service se tratasse. Tudo para evitar possíveis contágios numa altura em que a covid-19 continua a ameaçar.

Refira-se que o mesmo estava previsto para o vencedor Nápoles, que devia também dirigir-se ao palanque, pegar nas medalhas e levantar a taça. Isso só não aconteceu porque o presidente Aurelio de Laurentis fez questão de entregar as medalhas em mão a todos os jogadores e posteriormente levar a taça até ao capitão da equipa.