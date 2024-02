Cristiano Ronaldo chamou à atenção o seu filho, Cristianinho, este sábado, antes do encontro do Al Nassr com o Al Fateh, para a liga saudita.

Tudo aconteceu após a entrada das equipas em campo, com o escalão de Cristianinho, os sub-13 do Al Nassr, a receber uma homenagem antes do apito inicial, por ter sido campeão.

A jovem equipa entrou em campo com Cristianinho na frente da fila, para cumprimentar os jogadores da equipa principal. Porém, Cristianinho não estava a fazê-lo e, ao passar por Ronaldo, levou um aviso.

«Filho, então? Anda cá dar um beijinho ao pai!» disse Cristiano Ronaldo. Cristianinho parou por instantes, mas acabou a seguir caminho.