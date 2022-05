Os filhos de Cristiano Ronaldo e Nemanja Matic dediciram recriar o golo do Manchester United frente ao Chelsea (1-1), que surgiu após uma assistência do médio sérvio para o internacional português, que garantiu o empate dos «red devils».

O antigo jogador do Benfica fez um passe de qualidade, Ronaldo dominou já na área e fuzilou o guarda-redes da equipa londrina. Cristianinho e Filip Matic, que jogam na Academia do Man. United, fizeram uma cópia muito fiel do lance.

Ora veja: