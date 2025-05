Não um, mas dois golos! Cristiano Ronaldo Júnior biseou pela Seleção portuguesa sub-15 diante da Croácia nesta tarde de domingo, na final do torneio Vlatko Markovic, no país balcânico. Portugal acabou por vencer por 3-2, com outro golo de Rafael Cabral, e conquistou o troféu.

Já depois de marcar um golo de pé esquerdo, de primeira, aos 13 minutos, Cristiano surgiu sozinho ao segundo poste para finalizar de cabeça um belo cruzamento do colega Carlos Moita. Só faltou um golo de pé direito para completar um hat-trick perfeito.

No primeiro golo celebrou como o pai, no segundo quis comemorar o 2-1 com os colegas, pondo de novo Portugal na frente do marcador aos 43m.

Foi também Carlos Moita que assistiu Júnior no lance do primeiro golo. O filho de CR7 finalizou de primeira.

A Seleção sub-15 termina assim o Torneio Internacional Vlatko Markovic com um troféu. Chegam a Lisboa pelas 22 horas de segunda-feira.