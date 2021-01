Cristiano Ronaldo entrou em 2021 com o pé direito. No primeiro jogo do ano, o avançado português marcou dois golos e ainda fez, pelo meio, uma assistência soberba para o festejo de Federico Chiesa frente à Udinese (4-1).



Com o bis deste domingo, Ronaldo chegou aos 758 golos em jogos oficiais por clubes e seleções principais, ultrapassando Pelé (757) como o segundo máximo goleador na história do futebol mundial.



Segundo a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Cristiano Ronaldo terá agora à sua frente Romário (772 golos) e Josef Bican, jogador que nasceu na Áustria em 1913 mas que também alinhou pela seleção da Checoslováquia (805 golos). Outras fontes como o MisterChip indicam que Bican marcou «apenas» 759 golos e Romário ainda menos (743).



Para ultrapassar Pelé, Ronaldo começou por finalizar em arco com o pé direito, ainda na primeira parte, Depois, brilhou com uma assistência de trivela para o golo de Chiesa. O português viria a bisar ao minuto 70, com o pé esquerdo.



Marvin Zeegelaar, antigo jogador do Sporting, reduziu para a Udinese e Dybala fixou o resultado final do encontro.



A Juventus ocupa a 5.ª posição na tabela classificativa da Serie A, a dez pontos do líder AC Milan e com um jogo a menos.



Veja os golos e a assistência de Ronaldo: