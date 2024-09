Cristiano Ronaldo passou uns dias de grande luxo no Mónaco. A bordo de um iate, ou não estivesse em Montecarlo, o internacional português mergulho entre jóias, roupas caras e o Mar Mediterrâneo, claro. Pelo meio ainda se mostrou a fazer grandes refeições a bordo.

Houve no entanto outro momento curioso. Quando se preparava para a gala, ainda no iate, Ronaldo ficou com a nariz a jorrar sangue. Georgina até sugere que era dos nervos e o português mostrou-se divertido.

Veja como foi no vídeo associado a este artigo.