Dejan Kulusevski vai ser colega de Cristiano Ronaldo na Juventus e, esta terça-feira, assistiu de perto aos dois golos do português, mas como adversário.

«O seu segundo golo foi melhor que o primeiro, fez a diferença. Fiquei impressionado. É realmente incrível. Cristiano prova ser o melhor em todos os jogos», disse o sueco em declarações à TV4, do seu país, no final do encontro em que Portugal bateu a Suécia, por 2-0, a contar para a Liga das Nações.

O astro português também esteve atento à exibição de Kulusevski e mostrou-se convicto de que a Vecchia Signora «comprou um talento top».

«Estou convencido de que o Dejan fará o seu melhor e nos vai ajudar a fazer grandes coisas na Juve. Gostei muito de vê-lo jogar pela Suécia porque não o conhecia muito bem, mas desta vez observei-o e sei que escolheram um grande jogador. Espero que possamos jogar e marcar muitos golos juntos», concluiu.

Dejan Kulusevski chega à Juventus proveniente do Parma, onde anotou dez golos em 39 jogos, na temporada passada