Dolores Aveiro está na Arábia Saudita e deslocou-se nesta sexta-feira ao estádio do Al Nassr para assistir ao triunfo frente ao Al Taawon (2-1), para o campeonato local.

A mãe de Cristiano Ronaldo surgiu no recinto a par do companheiro José Andrade, vibrando com as duas assistências para golo do internacional português.

Horas antes, através das redes sociais, tinha desejado boa sorte à nova equipa de Ronaldo, para gáudio dos adeptos do Al Nassr.