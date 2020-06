Cristianinho faz esta quarta-feira dez anos e a avó, Dolores Aveiro, deixou uma mensagem emocionada ao filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

«Só Deus sabe a força extra que este meu neto me traz. Só Deus sabe o porquê da vinda dele à minha vida. Eu encontro todos os dias sinais que ele já era destinado a nós antes mesmo de nascer», escreveu Dolores Aveiro no Instagram.

«Dez anos se passaram desde a primeira vez que eu te peguei no colo. Ainda de choro fraco e de olhinhos quase fechados, no meu colo te aninhaste e deste um novo sentido à minha vida. Naquele momento senti um amor que jamais poderei explicar...», pode ainda ler-se na mensagem que acompanha um vídeo com imagens de vários momentos em família.

«Que Deus te conceda muito anos meu amor da avó, que Deus te permita ser sempre esse menino meigo carinhoso humilde e uma das razões da minha vida ... Feliz aniversário amor da vida da avó.»