Cristiano Ronaldo já reagiu ao encontro com Donald Trump na Casa Branca, em Washington. O internacional português agradeceu a receção que o presidente dos Estados Unidos proporcionou e garantiu que será voz ativa na promoção da paz junto dos mais jovens.

«Obrigado, Sr. Presidente pelo seu convite e pela sua receção calorosa e da primeira-dama a mim e à minha futura esposa, Georgina. Cada um de nós tem algo significativo para dar e estou pronto para fazer a minha parte enquanto inspiramos novas gerações a construir um futuro definido pela coragem, responsabilidade e paz duradoura», escreveu o capitão da Seleção nacional, no Instagram.

Ronaldo publicou imagens do encontro com Trump na Sala Oval, onde recebeu a Chave da Casa Branca pelas mãos do presidente dos EUA. O jogador português também esteve no jantar de gala, juntamente com o Príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, e outras personalidades, como Elon Musk, CEO da Tesla, e Gianni Infantino, presidente da FIFA.