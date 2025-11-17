Cristiano Ronaldo vai ser recebido por Donald Trump, esta terça-feira, na Casa Branca.

O capitão da Seleção Nacional vai voltar aos Estados Unidos para ser recebido pelo presidente norte-americano, em Washington.

A informação é avançada por Jake Traylor, correspondente da MSNOW na Casa Branca.

Recorde-se que o avançado de 40 anos do Al Nassr manifestou recentemente a sua admiração pelo presidente norte-americano numa entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan.

Portugal garantiu no último domingo o apuramento para o Mundial 2026, que se irá disputar nos Estados Unidos, Canadá e México. Caso se confirme a sua presença, Ronaldo irá no sexto campeonato do mundo da sua carreira.