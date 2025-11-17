Cristiano Ronaldo recebido por Donald Trump na Casa Branca
Encontro entre o Presidente dos Estados Unidos e o capitão da Seleção Nacional vai acontecer esta terça-feira, em Washington
Cristiano Ronaldo vai ser recebido por Donald Trump, esta terça-feira, na Casa Branca.
O capitão da Seleção Nacional vai voltar aos Estados Unidos para ser recebido pelo presidente norte-americano, em Washington.
A informação é avançada por Jake Traylor, correspondente da MSNOW na Casa Branca.
Recorde-se que o avançado de 40 anos do Al Nassr manifestou recentemente a sua admiração pelo presidente norte-americano numa entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan.
Portugal garantiu no último domingo o apuramento para o Mundial 2026, que se irá disputar nos Estados Unidos, Canadá e México. Caso se confirme a sua presença, Ronaldo irá no sexto campeonato do mundo da sua carreira.
NEW: Trump is expected to host soccer superstar Cristiano Ronaldo at the White House tomorrow, according to three White House officials.— Jake Traylor (@jake__traylor) November 17, 2025
Ronaldo, who plays in the Saudi Pro League, is expected to visit the WH on the same day where Trump will host the Saudi crown prince.