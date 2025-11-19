Cristiano Ronaldo participou na passada terça-feira num jantar oferecido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornando-se no terceiro desportista português a realizar uma visita oficial à Casa Branca.

O jantar teve início por volta das 19h30 horas locais (00h30 em Lisboa), no mesmo dia em que o chefe de Estado norte-americano recebeu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, também presidente do fundo de investimento maioritário do Al Nassr, clube pelo qual Ronaldo atua.

Logo no discurso de abertura, o presidente dos Estados Unidos falou sobre a presença de Cristiano Ronaldo. «O meu filho Barron é muito fã do Ronaldo. E acho que ele agora respeita um pouco mais o seu pai por tê-lo apresentado ao Ronaldo», destacou Donald Trump perante uma mesa cheia de individualidades.

O internacional português ficou sentado ao lado de Georgina Rodríguez e no final da cerimónia tirou uma selfie com os milionários presentes, entre os quais, Elon Musk, bem como o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A presença do capitão da seleção portuguesa na Casa Branca ocorre dois dias depois de a equipa portuguesa ter garantido a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, que terá organização tripartida dos Estados Unidos com México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.

O jogador já havia manifestado interesse em encontrar-se com Trump numa entrevista recente ao jornalista britânico Piers Morgan, divulgada a 6 de novembro: «É uma das pessoas que quero conhecer, gostava de ter uma boa conversa com ele. É alguém de quem gosto mesmo porque é uma das pessoas que consegue fazer as coisas acontecer».

Em junho, à margem da cimeira do G7, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ofereceu ao republicano uma camisola da seleção portuguesa, assinada por Ronaldo com a dedicatória «Para o presidente Donald Trump, jogando pela paz».

Ronaldo não participa em jogos nos Estados Unidos desde agosto de 2014, quando alinhou num encontro particular pelo Real Madrid frente ao seu anterior clube, Manchester United, não tendo viajado novamente para solo norte-americano nas digressões do emblema merengue e da Juventus.

Desde a sua chegada à Arábia Saudita, em 2023, tem assumido um papel de promoção do país e o encontro com o Presidente norte-americano coincide com a primeira visita de Mohammad bin Salman a Washington em sete anos.

Cristiano Ronaldo junta-se ao maratonista Carlos Lopes, em 1984, e ao basquetebolista Neemias Queta, em 2024, entre os desportistas portugueses a visitar oficialmente a Casa Branca.

Carlos Lopes foi recebido por Ronald Reagan após vencer a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Los Angeles1984, acompanhado pelo então presidente do Sporting João Rocha.

Mais recentemente, Neemias Queta fez parte da equipa dos Boston Celtics que foi homenageada por Donald Trump, logo após ter vencido a Liga norte-americana de basquetebol (NBA).