A visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca tem sido um dos principais temas desta quarta-feira e quem não deixou passar foi o Partido Democrata norte-americano, que utilizou as redes sociais para… brincar com a situação e mostrar quem é o verdadeiro «GOAT».

Num vídeo publicado no TikTok, aliado pela música «I Don't Like» (Eu não gosto), de Chief Keef, o partido reuniu um momento de CR7 e Trump, antes de mostrar várias imagens da carreira de Lionel Messi no Barcelona, Paris Saint-Germain, Argentina e também da cerimónia em que recebeu uma das oito Bolas de Ouro.

Esta publicação surge, em tom de brincadeira, depois da própria Casa Branca ter rotulado o português e o político de «GOATS».