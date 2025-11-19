Cristiano Ronaldo
«I Don't Like»: Partido Democrata utiliza Messi para gozar com Ronaldo e Trump
Partido da oposição aproveita visita do capitão da Seleção Nacional para mostrar preferência pelo astro argentino
A visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca tem sido um dos principais temas desta quarta-feira e quem não deixou passar foi o Partido Democrata norte-americano, que utilizou as redes sociais para… brincar com a situação e mostrar quem é o verdadeiro «GOAT».
Num vídeo publicado no TikTok, aliado pela música «I Don't Like» (Eu não gosto), de Chief Keef, o partido reuniu um momento de CR7 e Trump, antes de mostrar várias imagens da carreira de Lionel Messi no Barcelona, Paris Saint-Germain, Argentina e também da cerimónia em que recebeu uma das oito Bolas de Ouro.
Esta publicação surge, em tom de brincadeira, depois da própria Casa Branca ter rotulado o português e o político de «GOATS».
