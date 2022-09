Erling Haaland continua a marcar sem parar. O avançado norueguês do Manchester City leva agora 12 golos em oito jogos, depois do bis que fez frente ao Sevilha. Haaland tem já dois hat-tricks nesta temporada e desde que rompeu no futebol europeu que se aponta o norueguês à galeria dos maiores goleadores. Ora, entre goleadores, como se sabe, não há nenhum maior do que Cristiano Ronaldo e os seus 815 festejos por clube e país.

Aquele número, que ainda irá certamente aumentar uma vez que o madeirense está em atividade, é o recorde máximo dos recordes. Há quem considere que no panorama europeu, Haaland será o jogador atual com mais capacidade de lá chegar.

Mas à luz dos números atuais, quanto é que o futebolista norueguês teria de marcar por temporada para chegar a Ronaldo?

Haaland acima de Ronaldo e Messi

Lionel Messi foi o jogador que mais golos marcou numa só temporada: 83 em 68 jogos por Barcelona (73) e Argentina (10).

Haaland fez 42 golos em 2020/21 pelo Dortmund/Noruega (1 golo). Esse é o máximo do nórdico até agora.

Justo será dizer que, no Manchester City, essa quantidade possa aumentar fruto do estilo de jogo da equipa de Guardiola, aliada à capacidade do norueguês, e ao número de jogos que o City pode fazer.

Os 12 golos em oito jogos na corrente temporada são um cartão de visita de respeito, num futebolista que, praticamente desde que chegou ao Salzburgo tem uma média de um golo por partida: 1,07 na Áustria, 0,96 na Alemanha. Pela seleção, os números são muito próximos: 0,95 golos por internacionalização.

Ou seja, a média de Haaland cai apenas e só devido aos primeiros tempos de carreira: no Molde fez 20 golos em 50 jogos e se isso não é nada mau para um jovem avançado, a verdade é que a média de 0,4 tentos por partida afeta os números totais de carreira. O norueguês tem 167 golos marcados em 211 jogos por clubes e seleção, numa média de 0,79 golos/partida. Acima de Ronaldo e Messi, já agora.

Os 815 golos do português dividem-se por 1130 partidas, o que dá 0,72 golos por jogo. Isso dá uma vantagem a Haaland? A título de exemplo, Messi tem melhor média que Cristiano, com 0,78 golos por encontro, mas menos golos no total [773 golos/982 jogos].

A "luta" pelo melhor marcador nas provas da UEFA

É possível que Haaland atinja algumas marcas do internacional português. Começar uma temporada de Champions League com um bis é um bom início para chegar aos 17 que Cristiano Ronaldo fez numa só época [2013/14], um número que permanece como recorde.

Mais, Ronaldo é o melhor marcador das provas da UEFA com 143 golos: 141 na Champions League, um destes na qualificação, e dois na Supertaça Europeia. Haaland tem 29: 25 na Liga dos Campeões e quatro golos na qualificação para a prova.

À luz dos números atuais, Haaland, de 22 anos, está a 114 de Cristiano Ronaldo. Ou seja, se marcar 11,4 golos por época – 12 para facilitar – nos próximos dez anos nas provas europeias, alcança os 143 que o madeirense tem hoje, antes de o Manchester United começar a jogar a Liga Europa.

Quanto aos 815 golos recorde de Cristiano Ronaldo, as contas são assim:

A dez anos, o norueguês tem de marcar 64,8 golos por época. A 15 anos, ou seja, quando chegar aos 37 anos que Ronaldo tem agora, terá de fazer 43,2 por temporada. Difícil? Claro que sim. Haaland nunca os fez. Mas também nunca jogara no Manchester City de Pep Guardiola, com Bernardo Silva, João Cancelo, Kevin de Bruyne…

De resto, será necessário também evitar lesões. Cuidar do físico e da mente. Golo, o norueguês tem, já o mundo inteiro percebeu. Terá a persistência para estar ao mais alto nível todas as temporadas, como Cristiano teve ao longo da carreira? É esperarmos para ver.