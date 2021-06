Cristiano Ronaldo não foi feliz nos livres diretos que converteu durante o Bélgica-Portugal (1-0), na despedida da seleção nacional do Euro 2020. Cortois defendeu um e a bola bateu em Renato Sanches no outro, já na segunda parte.

«Em quantos desses livres diretos é que o Ronaldo marca mesmo golo? Eu li algo a dizer que ele marcava um em 50. É uma espécie de mito, o Ronaldo vai bater o livre, cuidado! Mas nada acontece», salientou Ian Wright, antigo avançado inglês, na ITV.



Ao seu lado, Patrick Vieira destacou o mérito de Courtois no livre convertido por Cristiano Ronaldo na primeira parte: «Era expectável que ele fizesse aquela defesa. Se ele sofresse o golo daquela forma, seria desapontante. Foi uma boa defesa do Courtois.»



Ian Wright, por outro lado, preferiu criticar Cristiano Ronaldo. «Que livre foi aquele? O Courtois tem tempo para ver a bola. Ainda por cima, vindo do Ronaldo, que não marca assim tanto de livre», insistiu.



Segundo a conta Optajean, o capitão da seleção nacional converteu 28 livres diretos desde o Euro 2004 e ainda não conseguiu festejar dessa forma.

28 - Since his EURO debuts in 2004, Cristiano Ronaldo has fired 28 free kick shots, at least four times more than any other player over the period, while converting none of them. Lock. #EURO2020 #BELPOR pic.twitter.com/xtQ3JLS1jz