Terminado o Euro 2024, há probabilidade de haver uma nova renovação na Seleção, tendo em vista a Liga das Nações 2025, mas sobretudo o Mundial 2026. No ar ficou, por exemplo, a dúvida sobre se o jogo com a França foi o último de Pepe. Mas há uma certeza, por outro lado: foi o último de Cristiano Ronaldo num Europeu (como o próprio anunciou após o jogo dos oitavos de final com a Eslovénia).

Porém, sobre Cristiano Ronaldo, ficam alimentadas as dúvidas, nomeadamente, sobre se poderá continuar a ser titular indiscutível na Seleção – foi o jogador de campo português mais utilizado na Alemanha, mas teve alguns dos piores registos pessoais entre as seis fases finais de Europeus que jogou – se poderá continuar a dar o seu contributo, ou se é definitivamente hora de dar lugar a outros protagonistas.

Acha que é hora de Ronaldo abandonar a Seleção, depois do muito que deu (e que tem de ser respeitado e não pode ser esquecido)? Ou ainda deve continuar, podendo ajudar na Liga das Nações e até no Mundial 2026, altura em que terá a atual idade de Pepe, 41 anos?

Tem também a palavra o leitor. Vote na sondagem e deixe a sua opinião.