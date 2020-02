Ronaldo publicou uma foto na banheira com os quatro filhos, que se tornou viral e mereceu muitos elogios através das redes sociais pelo carácter carinhoso do momento. Ora o mais curioso é que estes instantes ternurentos estão longe de serem raros: o internacional português frequentemente publica imagens no Instagram com os quatro rebentos em várias situações.

Na galeria associada a este artigo, pode ver dez desses momentos carinhosos de Ronaldo e a descrição de quando aconteceram. São momentos que vão do dia dos namorados a uma viagem ao Dubai, de um final de tarde em Turim aos fins de semana fora de casa quando a Juventus tem folga (ou o treinador Maurizio Sarri deixa o português a descansar).