A conta oficial da Liga dos Campeões no Instagram partilhou, nesta segunda-feira, um vídeo com algumas frases de Cristiano Ronaldo no recente duelo entre Juventus e FC Porto, em Turim.



Num momento em que Pepe estava a ser assistido, o avançado da Juve virou-se para o compatriota e apelou à sua continuidade no jogo.



«Joga! Vou ganhar contigo dentro de campo. Vou ganhar contigo dentro deste campo», repetiu Cristiano Ronaldo.



Pepe jogou até ao fim, a Juventus venceu o FC Porto por 3-2 mas foram os dragões a seguir em frente, face ao triunfo por 2-1 na primeira mão, afastado o clube italiano e Cristiano Ronaldo da Liga dos Campeões.