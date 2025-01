Fernando Santos acredita que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, na atualidade. Em declarações aos jornalistas no jantar de encerramento das comemorações dos 110 anos da Federação Portuguesa de Futebol, deixou essa garantia quando questionado se CR7 ainda vai ao Mundial 2026.

«Cristiano Ronaldo vai ao Mundial. Não estou nada admirado com ele, sempre esperei que tivesse a alto nível até tarde. Não tenho dúvidas nenhumas de que ele vai ao Mundial. Vai dar o seu máximo para ganhar mais um título. O Cristiano é o melhor jogador do mundo, ponto final parágrafo», afirmou o antigo selecionador português.

Santos, que orientou a Seleção Nacional durante oito anos (2014 a 2022), revelou ainda ter um «ótimo» relacionamento com o atual selecionador Roberto Martínez.

«Não lhe dou conselhos. Gosto muito dele, sou amigo dele e tenho uma relação ótima com ele», assegurou.

De regresso à Cidade do Futebol, neste caso à recém-inaugurada Arena FPF, Fernando Santos mostrou-se satisfeito.

«Foram oito anos maravilhosos. Vi a Cidade do Futebol nascer, inaugurei-a. Foi um trabalho fantástico da Federação nos últimos anos e o culminar é o Euro 2016. Se ainda me falam disso na rua? As pessoas dizem-me 'obrigado'. Eu digo que foi de boa vontade», diz.

«Estar aqui é sempre bom, há algum tempo que não via os meus amigos. Comecei a ver futebol com 50 dias de idade, sempre torci pela Seleção portuguesa. O meu estado de espírito é o mesmo», garante.