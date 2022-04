Cristiano Ronaldo partilhou neste sábado uma imagem com a filha recém-nascida ao colo. «Forever Love», escreveu o internacional português do Manchester United, que ainda na quinta-feira fez o golo do empate da sua equipa frente ao Chelsea (1-1).

A 21 de abril, o avançado já tinha revelado que a bebé estava em casa, depois de uma notícia extremamente triste para o casal: um dos gémeos, o rapaz, faleceu durante o parto de Georgina Rodríguez.

«É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade», explicou na altura Cristiano Ronaldo.