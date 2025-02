Segundo um estudo realizado pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), a marca CR7 valia 25 milhões de euros, em 2011, alcançando os 850 milhões de euros em 2025.

O estudo, realizado desde 2011 e atualizado agora após a última edição em 2020, revela um aumento de 325% em cinco anos, com o diretor executivo do IPAM, Daniel Sá, a destacar que Ronaldo continua a crescer, tanto dentro como fora dos relvados.

«Isto significa uma evolução absolutamente incrível no espaço de 15 anos e que valida, de alguma forma, toda a relevância, a importância e a visibilidade que Ronaldo tem no mundo inteiro».

O estudo também aponta que Cristiano Ronaldo continua a ser um fenómeno global. Para além da faceta de futebolista, o internacional português tem se destacado noutras frentes, entre elas «o Ronaldo patrocinado», com receitas de 150 milhões de euros em publicidade; «o Ronaldo influenciador», com mais de mil milhões de seguidores nas redes sociais e um canal no YouTube recente e «o Ronaldo investidor» preparando-se para ser dono de um clube no futuro.

«No ano passado foram geradas 22 milhões de notícias sobre o Ronaldo no mundo inteiro. Foi pesquisado mais de 190 milhões de vezes o nome de Cristiano Ronaldo no Google. Existem mais de quatro mil livros na Amazon a serem vendidos com referências a Ronaldo. Há mais de 60 mil artigos científicos pelas universidades de todo o mundo sobre o Ronaldo. E podia ficar aqui mais tempo a desvendar mais alguns números, mas, de facto, nós nunca tivemos uma marca com esta dimensão em Portugal e Ronaldo é, indiscutivelmente, o desportista mais visível de toda a história do desporto. Isto é absolutamente indiscutível», afirmou Daniel Sá.

Após a retirada do futebol, Daniel Sá acredita que a marca Cristiano Ronaldo continuará a crescer, tornando-se num verdadeiro império global.

«Vai ser um império que vai deixar marca em muitos sítios e em muitos setores de negócio», rematou.