A Juventus deixou esta terça-feira uma mensagem de despedida a Cristiano Ronaldo, após três anos do jogador português no clube.

Na mensagem, a vecchia signora começa por recordar 10 de julho de 2018, um dia em que «dois ícones do futebol europeu e mundial se cruzaram».

«A 10 de julho de 2018, Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus, criando um vínculo extraordinário. Hoje, após três anos, 133 jogos, 101 golos e cinco troféus, esse capítulo termina. Hoje os caminhos de CR7 e da Juventus separam-se», diz o comunicado.

«Os adeptos da Juventus receberam CR7 como um rei, ansiosos por vê-lo em campo e exultarem com ele, prontos para viverem uma grande história. E que grande história que foi», continua a nota do clube, recordando vários momentos importantes e recordes daquele que «foi o primeiro jogador na história da Juventus a marcar pelo menos 100 golos em todas as competições nas suas três primeiras temporadas com a Juventus.»

«Desde a sua chegada à Série A, marcou mais golos do que qualquer outro jogador: 81, pelo menos 10 a mais que os restantes. Além disso, também se tornou no primeiro a ser melhor marcador da Série A, LaLiga e da Premier League.»

«Os momentos inesquecíveis vividos juntos foram muitos. Poderíamos recitá-los e revivê-los, mas não adianta, porque cada um tem sua memória especial ligada a CR7. Todos compartilham uma emoção que não precisa de ser mencionada, porque todos se vão lembrar do que sentiram ao caminhar juntos neste pedaço da estrada. Hoje, aquele vínculo nascido a 10 de julho, há três anos, foi dissolvido, mas o que foi escrito permanecerá para sempre. Foi uma jornada incrível», diz ainda a mensagem.

A Juventus fez uma recolha das melhores imagens de Cristiano Ronaldo nestes três anos no clube, que pode ver na galeria associada.